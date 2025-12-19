Путин: перед смертью люди сожалеют, что уделяли мало внимания детям

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Родители должны вовлекаться в воспитание и образование сыновей и дочерей.

На последней исповеди со священником перед смертью люди чаще всего признавались, что уделяли мало внимания детям. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на прямой линии «Итоги года с Владимиром Путиным».

«С батюшкой с одним разговаривал и спросил его, а вот люди, когда уходят из жизни, о чем чаще всего говорят? Вы знаете, ответ какой? Чаще всего жалеют о том, что мало внимания уделяли детям», — рассказал российский лидер.

Президент напомнил, что родителям нужно уделять больше внимания сыновьям и дочерям, донося им ценность чтения книг в противовес цифровым развлечениям — планшетам, телефонам и компьютерам.

Ранее Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам обозначил в качестве приоритета усиление поддержки многодетных семей с нарастающим объемом помощи при рождении каждого следующего ребенка, повышение уровня благосостояния и доходов семей за счет устойчивого экономического развития, а также расширение мер, направленных не только на материнство, но и на активное вовлечение отцов в воспитание детей и принятие семейных решений.

Прямая линия «Итоги года с Владимиром Путиным»

В этом году вопросы Путину начали задавать с 4 декабря. За этот период более 2,5 миллиона обращений поступило организаторам программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

Чтобы упростить обработку большого объема данных, команда использовала нейросеть GigaChat от Сбербанка.

В 2024-м прямая линия президента России также прошла 19 декабря. Тогда Путин ответил на 76 вопросов жителей РФ. В прямом эфире российский лидер провел четыре часа и 27 минут.

Рекордной же пока остается пресс-конференция 2013 года. Она продолжалась четыре часа и 47 минут.

