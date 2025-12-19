«Конкретную назвать сложно»: Путин посоветовал, как выбрать книгу

Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев; 5-tv.ru

Президент с сожалением констатировал, что люди по всему миру стали меньше читать.

Книга должна формировать мировоззрение. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Мировая литература, российская литература, классика, современная литература много дают предметов обсуждения и очень полезных книг. Самое главное, чтобы книга формировала мировоззрение. Вот что. Ну, а конкретную книжку мне назвать сложно», — сказал глава государства в эфире программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

Президент с сожалением констатировал, что сокращение чтения книг наблюдается во всем мире.

«Мы когда-то гордились тем, что СССР является самой читающей страной в мире, так говорили об этом. Но и сейчас тоже у нас много читают. Но, к сожалению, как повторяю, во всем мире количество читающей публики сокращается», — отметил Путин.

Он объяснил, что эта проблема может быть решена, если родители начнут уделять вопросу чтения больше внимания. Главная задача — выдержать конкуренцию современным средствам коммуникации — планшетам и всем прочим.

«Нужно ярко, красиво, интересно и доступно доводить до детей ценность книги», — подчеркнул глава государства.

Президент признал, что это непростая задача. В ее решении поможет творческий подход.

«Итоги года с Владимиром Путиным»

Традиционно в декабре президент России Владимир Путин подводит итоги года и отвечает на ключевые вопросы о политике, экономике и социальных проблемах. В 2025-м мероприятие сохранит комбинированный формат, включающий прямую линию и пресс-конференцию.

В этом году вопросы Путину начали задавать с 4 декабря. За этот период более 2,5 миллиона обращений поступило организаторам программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

Чтобы упростить обработку большого объема данных, команда использовала нейросеть GigaChat от Сбербанка.

В 2024-м прямая линия президента России также прошла 19 декабря. Тогда Путин ответил на 76 вопросов жителей РФ. В прямом эфире российский лидер провел четыре часа и 27 минут.

Рекордной же пока остается пресс-конференция 2013 года. Она продолжалась четыре часа и 47 минут.

