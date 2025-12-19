«Всегда нужна»: Путин о конкуренции между мессенджерами

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков; 5-tv.ru

Благодаря созданию МАХ страна добилась полного цифрового суверенитета.

Президент России Владимир Путин отметил необходимость конкуренции между мессенджерами. Об этом российский лидер заявил в Гостином Дворе в Москве в эфире программы «Итоги года».

«Что касается MAX и конкуренции — конкуренция всегда нужна, и я уверен, что конкуренция будет. В отношении Telegram и других мессенджеров проблема только в одном — в соблюдении российских законов», — сказал Путин, отвечая на вопрос техноблогера Wylsacom (настоящее имя — Валентин Петухов).

По словам главы государства, создание национального мессенджера было нужно России. Путин добавил, что государство добилось полного цифрового суверенитета. Теперь благодаря MAX государство может оказывать ряд услуг для граждан.

«Есть ряд услуг, которые мы можем оказывать нашим гражданам через национальную систему Макс. Таких услуг, которые раньше через иностранные системы мы оказывать не могли по целому ряду обстоятельств, в том числе по соображениям безопасности», — добавил российский лидер.

Прямая линия «Итоги года с Владимиром Путиным»

Традиционно в декабре президент России Владимир Путин подводит итоги года и отвечает на ключевые вопросы о политике, экономике и социальных проблемах. В 2025-м мероприятие сохранило комбинированный формат, включающий прямую линию и пресс-конференцию.

В этом году вопросы Путину начали задавать с 4 декабря. За этот период более 2,5 миллиона обращений поступило организаторам программы «Итоги года с Владимиром Путиным». Чтобы упростить обработку большого объема данных, команда использовала нейросеть GigaChat от Сбербанка.

