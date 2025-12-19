Глава Люберец приехал в пекарню «Машенька» после шутки Путина про пирожки

Фото, видео: 5-tv.ru

Владимир Волков лично попробовал выпечку и пообщался с владельцем.

Глава Люберец Владимир Волков приехал в пекарню «Машенька». Ранее ее владельцы обратились с вопросом на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным: переживали по поводу закрытия бизнеса из-за повышения налогообложения.

Предприниматели обратились к президенту буквально час назад, а сейчас «Машенька» уже переполнена журналистами, желающими взять комментарий у главы города и владельцев.

«Только что пообщались с коллективом, попробовали продукцию. Она очень востребована, это пекарня, это свежая выпечка, которая приятно пахнет. И, конечно же, мы заинтересованы вот в таких малых предприятиях. Почему? Потому что экономика нашего городского округа представляет огромное количество предприятий, но тридцать процентов бюджета пополняют как раз вот такие малые предприятия. И мы заинтересованы в мерах их поддержки», — подчеркнул Волков.

Глава Люберец отправился в пекарню сразу же после шутки президента о том, что «поможет пекарям за пирожки».

«Желаю успехов вашей „Машеньке“. Может, пришлете что-нибудь вкусненького? А я со своей стороны поработаю с правительством (над решением вопроса. — Прим. ред.)», — сказал Владимир Путин.

Прямая линия «Итоги года с Владимиром Путиным»

Традиционно в декабре президент России Владимир Путин подводит итоги года и отвечает на ключевые вопросы о политике, экономике и социальных проблемах. В 2025-м мероприятие сохранило комбинированный формат, включающий прямую линию и пресс-конференцию.

В этом году вопросы Путину начали задавать с 4 декабря. За этот период более 2,5 миллиона обращений поступило организаторам программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

Чтобы упростить обработку большого объема данных, команда использовала нейросеть GigaChat от Сбербанка.

В 2024-м прямая линия президента России также прошла 19 декабря. Тогда Путин ответил на 76 вопросов жителей РФ. В прямом эфире российский лидер провел четыре часа и 27 минут.

Рекордной же пока остается пресс-конференция 2013 года. Она продолжалась четыре часа и 47 минут.

