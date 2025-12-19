Путин: мораторий на штрафы для застройщиков за задержку ввода жилья не будет продлен

Фото, видео: © РИА Новости/Пелагия Тихонова; 5-tv.ru

Его действие продолжится до конца года.

Мораторий на штрафы для застройщиков за задержку ввода жилья продлевать не будут. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на прямой линии.

«Решение об этом моратории с целью поддержки строительной отрасли в период пандемии, в коронавирусную инфекцию принималось», — сказал он.

Российский лидер отметил, что этот мораторий действует до конца года. Путин уточнил, что просит правительство не продлевать эту меру.

«Прошу правительство это прекратить. В целом нужно, безусловно, наладить системную работу, связанную с выполнением застройщиками своих обязательств», — сказал президент РФ

Прямая линия «Итоги года с Владимиром Путиным»

Традиционно в декабре президент России Владимир Путин подводит итоги года и отвечает на ключевые вопросы о политике, экономике и социальных проблемах. В 2025-м мероприятие сохранит комбинированный формат, включающий прямую линию и пресс-конференцию.

В этом году вопросы Путину начали задавать с 4 декабря. За этот период более 2,5 миллиона обращений поступило организаторам программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

Чтобы упростить обработку большого объема данных, команда использовала нейросеть GigaChat от Сбербанка.

В 2024-м прямая линия президента России также прошла 19 декабря. Тогда Путин ответил на 76 вопросов жителей РФ. В прямом эфире российский лидер провел четыре часа и 27 минут.

Рекордной же пока остается пресс-конференция 2013 года. Она продолжалась четыре часа и 47 минут.

