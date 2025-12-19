Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Ранее он пришел на мероприятие с табличкой «Хочу жениться».

Журналист из Екатеринбурга Кирилл Бажанов сделал предложение возлюбленной в эфире программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

«Оленька, ты выйдешь за меня?» — спросил он.

Ранее Кирилл появился в здании Гостиного Двора в Москве с табличкой «Хочу жениться». Журналист пояснил, что не ищет невесту, ведь уже восемь лет состоит в отношениях с девушкой по имени Ольга.

По словам Кирилла, он мечтает о большой семье и детях, однако в данный момент не видит реальных условий для этого. Главное препятствие — нерешенный жилищный вопрос.

На «Итоги года с Владимиром Путиным» Кирилл пришел в алой бабочке, с яркой брошью на лацкане пиджака и плакатом, украшенным нарисованными сердцами. Он подчеркнул, что такой внешний вид выбран неслучайно и напрямую связан с темой будущего обращения к президенту.

Избранница журналиста не знала, что он планирует сделать ей предложение в прямом эфире.

«Я видела, как Кирилл тщательно готовился, надел костюм и бабочку, но что именно будет написано на том самом плакате — было секретом. Конечно, мне безумно приятно, и я тоже очень хочу за него замуж. Надеюсь, наши планы скоро осуществятся», — рассказала она в беседе с 5-tv.ru.

Девушка добавила, что гордится своим возлюбленным, ведь он в эфире федерального канала поднял вопрос, который волнует миллионы молодых пар по всей стране.

«Итоги года с Владимиром Путиным»

Традиционно в декабре президент России Владимир Путин подводит итоги года и отвечает на ключевые вопросы о политике, экономике и социальных проблемах. В 2025-м мероприятие сохранило комбинированный формат, включающий прямую линию и пресс-конференцию.

В этом году вопросы Путину начали задавать с 4 декабря. За этот период более 2,5 миллиона обращений поступило организаторам программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

Чтобы упростить обработку большого объема данных, команда использовала нейросеть GigaChat от Сбербанка.

В 2024-м прямая линия президента России также прошла 19 декабря. Тогда Путин ответил на 76 вопросов жителей РФ. В прямом эфире российский лидер провел четыре часа и 27 минут.

Рекордной же пока остается пресс-конференция 2013 года. Она продолжалась четыре часа и 47 минут.

