«Си Цзиньпин надежный друг»: Путин про сотрудничество с Китаем

Россия замает первое место среди европейских стран по обороту с КНР.

Председатель КНР Си Цзиньпин — надежный друг и стабильный партнер президента РФ Владимира Путина. Об этом российский лидер заявил во время прямой линии 2025.

«Для начала сказал бы так, что я оцениваю председателя Си Цзиньпина как надежного друга и стабильного партнера. Моего надежного друга и стабильного партнера, и союзника России. И вот это самая главная основа развития наших российско-китайских отношений, они развиваются последовательно», — отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что подписанные 25 лет назад договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, несомненно, имеют большое значение. Однако самое главное — это практика реальной совместной работы по разным направлениям: в области высокотехнологичного производства, науки, образования, гуманитарных связей, в области исследования космического пространства и военной сфере.

«Китайская и российская статистика немножко отличается, но безусловные цифры — это где-то около 240-250 миллиардов долларов в оборот», — заметил российский лидер.

Это меньше, чем у всего ЕС. Но среди стран Европы по отдельности РФ занимает первое место.

Традиционно в декабре президент России Владимир Путин подводит итоги года и отвечает на ключевые вопросы о политике, экономике и социальных проблемах. В 2025-м мероприятие сохранило комбинированный формат, включающий прямую линию и пресс-конференцию.

В этом году вопросы Путину начали задавать с 4 декабря. За этот период более 2,5 миллиона обращений поступило организаторам программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

Чтобы упростить обработку большого объема данных, команда использовала нейросеть GigaChat от Сбербанка.

В 2024-м прямая линия президента России также прошла 19 декабря. Тогда Путин ответил на 76 вопросов жителей РФ. В прямом эфире российский лидер провел четыре часа и 27 минут.

Рекордной же пока остается пресс-конференция 2013 года. Она продолжалась четыре часа и 47 минут.

