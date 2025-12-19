Важно состояние души и понимание счастья: Путин о необходимости пропаганды отцовства

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

Книги, кино и театр должны продвигать темы родительства и детства.

Деятели культуры должны пропагандировать отцовство и детство. Об этом на прямой линии заявил президент РФ Владимир Путин.

«Очень важна материальная составляющая, но еще важнее состояние души и понимание простого человеческого счастья», — отметил он.

По мнению президента, это должно быть и в фильмах, и в книгах, и в спектаклях. Ведь донести понимание счастья в материнстве и отцовстве до людей непросто. И, как отметил Путин, учиться такому счастью нужно на чужом опыте.

Ранее Владимир Путин подписал закон, упрощающий доступ к материнскому капиталу и ускоряющий его выплаты при помощи цифровой платформы.

Документ разработан для перехода к системе «Социального казначейства», которая сделает процесс предоставления социальной поддержки автоматизированным и поможет проводить учет людей, которые могут получить маткапитал.

Кроме того, закон предусматривает сокращение сроков рассмотрения заявлений на распоряжение маткапиталом. С момента рождения ребенка и передачи информации об этом через портал «Госуслуги» до получения сертификата должно пройти пять дней. Также время взаимодействия между ведомствами в контексте оформления выплат уменьшится. Исходя из документа, оно будет равно 48 часам.

Прямая линия «Итоги года с Владимиром Путиным»

Традиционно в декабре президент России Владимир Путин подводит итоги года и отвечает на ключевые вопросы о политике, экономике и социальных проблемах. В 2025-м мероприятие сохранило комбинированный формат, включающий прямую линию и пресс-конференцию.

В этом году вопросы Путину начали задавать с 4 декабря. За этот период более 2,5 миллиона обращений поступило организаторам программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

Чтобы упростить обработку большого объема данных, команда использовала нейросеть GigaChat от Сбербанка.

В 2024-м прямая линия президента России также прошла 19 декабря. Тогда Путин ответил на 76 вопросов жителей РФ. В прямом эфире российский лидер провел четыре часа и 27 минут.

Рекордной же пока остается пресс-конференция 2013 года. Она продолжалась четыре часа и 47 минут.

