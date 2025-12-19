«Государство должно брать на себя»: Путин о коммунальных платежах

Государство поможет, если расходы на ЖКХ превышают на 22% доход семьи

Президент РФ указал на важность понимания властями того, как те или иные меры отразятся на жизни и доходах семей с детьми.

Если расходы на коммунальные платежи превышают на 22% совокупный доход семьи, то в этом случае государство обязано оказать поддержку. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в эфире программы «Итоги года».

«Все, что выше этих 20%, государство должно брать на себя», — сказал президент.

Российский лидер уточнил, что Москва — относительно богатый регион. При этом в столице даже не от 22% расходов на ЖКХ, а от 10% можно рассчитывать на помощь и поддержку со стороны региона.

Путин отметил, что региональные власти должны продолжать эту работу и на федеральном уровне. Он также указал на важность понимания властями того, как те или иные меры отразятся на жизни и доходах семей с детьми.

Президент пообещал решить вопрос государственной поддержки в случае повышения трудовых доходов семьи.

Прямая линия «Итоги года с Владимиром Путиным»

Традиционно в декабре президент России Владимир Путин подводит итоги года и отвечает на ключевые вопросы о политике, экономике и социальных проблемах. В 2025-м мероприятие сохранит комбинированный формат, включающий прямую линию и пресс-конференцию.

В этом году вопросы Путину начали задавать с 4 декабря. За этот период более 2,5 миллиона обращений поступило организаторам программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

Чтобы упростить обработку большого объема данных, команда использовала нейросеть GigaChat от Сбербанка.

В 2024-м прямая линия президента России также прошла 19 декабря. Тогда Путин ответил на 76 вопросов жителей РФ. В прямом эфире российский лидер провел четыре часа и 27 минут.

Рекордной же пока остается пресс-конференция 2013 года. Она продолжалась четыре часа и 47 минут.

