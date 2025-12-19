Путин назвал неприемлемым сокращение льгот при увеличении дохода многодетных семей

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Президент уверен, что правительство услышит его мнение и примет меры.

Общий доход многодетной семьи не должен сокращаться (за счет снижения льгот. — Прим. ред.) после повышения трудового дохода. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время прямой линии 2025.

«Получается, что бессмысленно работать. Это дестимулирует людей к трудовой деятельности. Я считаю, что это ошибка со стороны правительства. Здесь никакой экономии нет, а попытка получить какие-то доходы за счет многодетных семей выглядят аморально. Коллеги точно поработают. Сделаем все, чтобы этот вопрос был решен», — отметил глава государства.

Президент также напомнил, что вся политика России строится вокруг поддержки семей с детьми, о чем российский лидер всякий раз напоминает и представителям власти в регионах.

Ранее Владимир Путин на первом заседании Совета по демографической и семейной политике охарактеризовал семью как базовый элемент российского общества и подчеркнул, что ее поддержка является безусловным государственным приоритетом.

А также усиление поддержки многодетных семей с нарастающим объемом помощи при рождении каждого следующего ребенка, повышение уровня благосостояния и доходов семей за счет устойчивого экономического развития, а также расширение мер, направленных не только на материнство, но и на активное вовлечение отцов в воспитание детей и принятие семейных решений.

«Итоги года с Владимиром Путиным»

Традиционно в декабре президент России Владимир Путин подводит итоги года и отвечает на ключевые вопросы о политике, экономике и социальных проблемах. В 2025-м мероприятие сохранило комбинированный формат, включающий прямую линию и пресс-конференцию.

В этом году вопросы Путину начали задавать с 4 декабря. За этот период более 2,5 миллиона обращений поступило организаторам программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

Чтобы упростить обработку большого объема данных, команда использовала нейросеть GigaChat от Сбербанка.

В 2024-м прямая линия президента России также прошла 19 декабря. Тогда Путин ответил на 76 вопросов жителей РФ. В прямом эфире российский лидер провел четыре часа и 27 минут.

Рекордной же пока остается пресс-конференция 2013 года. Она продолжалась четыре часа и 47 минут.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.