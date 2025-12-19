Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Президент подчеркнул заслуги первых руководителей и Минниханова.

Татарстан — положительный пример сосуществования разных религий и национальностей в одном обществе. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.

Он подчеркнул, что опыт республики привлекает внимание стран исламского мира и может служить ориентиром для взаимодействия с мусульманскими государствами.

Вопрос о роли Татарстана в исламском мире и позиционировании Казани как культурной столицы 2026 года ему задал журналист «Татар-Информа» Артур Халиуллов. Он напомнил, что столица республики была выбрана по решению конференции министров культуры стран Организации исламского сотрудничества (ОИС). При этом он отметил активное участие Татарстана в продвижении российской повестки совместно с МИД и группой стратегического видения России и исламского мира.

Отвечая на вопрос, Путин подчеркнул, что исламский мир разнообразен, как и христианский, однако пример Татарстана является особенно положительным.

«Я уверен, что пример Татарстана, безусловно, является высшей степенью положительно. И многие мои коллеги из стран в прямом имущественным исламским населением обращают на это внимание и смотрят на тот опыт, который положительный опыт сосуществования людей разных национальностей, которые нам демонстрирует Татарстан», — сказал российский лидер.

Президент подчеркнул заслуги первых руководителей Татарстана и текущую поддержку инициатив главы республики Рустама Минниханова.

Кроме того, Путин напомнил, что Россия получила статус наблюдателя в ОИС по его инициативе. Он рассказал, что обращался к коллегам с просьбой о включении страны в организацию, и это решение было поддержано единогласно. Глава государства отметил, что в России более 10% населения исповедует ислам, и при этом основные традиционные ценности страны совпадают с принципами православия, что создает базу для гармоничного сосуществования.

Президент также обратил внимание на образовательные и духовные инициативы Татарстана, в том числе на создание академии, которая готовит специалистов в области ислама. По его словам, аналогичные меры развиваются и в Башкортостане, и Россия будет продолжать поддерживать все традиционные религии на своей территории.

Прямая линия Путина

Традиционно в конце года Владимир Путин подводит итоги и отвечает на вопросы граждан по ключевым направлениям — внутренней и внешней политике, экономике и социальной сфере. В 2025 году мероприятие вновь проходит в комбинированном формате прямой линии и большой пресс-конференции.

Прием обращений начался 4 декабря, и к настоящему моменту в адрес программы «Итоги года с Владимиром Путиным» поступило более 2,5 миллиона вопросов. Для их обработки используется нейросеть GigaChat от Сбербанка.

В прошлом году прямая линия длилась четыре часа 27 минут, и президент ответил на 76 вопросов жителей разных регионов страны.

