«Я вообще никогда не перехожу на личности»: Путин о своем высказывании про «европейских подсвинков»

Президент России отметил, что так он назвал лидеров стран Евросоюза в пылу общения с военной аудиторией.

Под «европейскими подсвинками» президент РФ Владимир Путин не имел в виду никого конкретного, эту формулировку он использовал в процессе общения с военной аудиторией. Об этом он сказал на программе «Итоги года с Владимиром Путиным».

«Я вообще никогда не перехожу на личности и ничего такого себе не позволяю. Я имел в виду в целом группу лиц, неопределенную группу лиц, как говорят юристы», — отметил президент.

Ранее во время выступления Владимир Путин так высказался в отношении лидеров Евросоюза, стремящихся, по его мнению, развалить Россию. Тогда Путин также процитировал высказывание президента США Дональда Трампа о том, что, если бы он был американским лидером в тот период, до боевых действий бы не дошло.

Традиционно в декабре президент России Владимир Путин подводит итоги года и отвечает на ключевые вопросы о политике, экономике и социальных проблемах. В 2025-м мероприятие сохранило комбинированный формат, включающий прямую линию и пресс-конференцию.

В этом году вопросы Путину начали задавать с 4 декабря. За этот период более 2,5 миллиона обращений поступило организаторам программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

Чтобы упростить обработку большого объема данных, команда использовала нейросеть GigaChat от Сбербанка.

В 2024-м прямая линия президента России также прошла 19 декабря. Тогда Путин ответил на 76 вопросов жителей РФ. В прямом эфире российский лидер провел четыре часа и 27 минут.

Рекордной же пока остается пресс-конференция 2013 года. Она продолжалась четыре часа и 47 минут.

