Путин: личное общение помогает узнать о насущных проблемах россиян

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Прямую линию президент назвал самым мощным срезом состояния общества страны.

Президент РФ Владимир Путин узнает о насущных проблемах жителей страны благодаря личному общению, в том числе, в рамках прямой линии. Об этом российский лидер заявил в эфире программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

«Встречи с людьми. Встречи с ребятами с фронта, общение с ними и, если я попадаю в какие-то трудовые коллективы, в рабочих поездках по стране, тоже напрямую. Общение с людьми очень важно, живинка сразу возникает, начинаешь чувствовать настроение людей, их запросы и потребности», — отметил президент.

Большую помощь в этом оказывают и социальные службы, которые передают информацию Путину. При этом президент старается изучать не обобщенные данные, а обращаться к «подлинникам».

Не менее важным источником информации о проблемах и трудностях россиян являются ежегодные прямые линии.

«Два с половиной миллиона человек обратились на прямую линию. Конечно, невозможно в течение нашей совместной с вами сейчас работы все это обработать и ответить, но, имея в виду, что эти два с половиной миллиона обращений связаны с насущными проблемами людей, это (прямые линии. — Прим. ред.) — самый мощный социологический срез состояния общества», — подчеркнул Путин.

Президент добавил, что вся полученная на «Итогах года» информация от граждан будет обрабатываться, в том числе с помощью искусственного интеллекта.

«Итоги года с Владимиром Путиным»

Традиционно в декабре президент России Владимир Путин подводит итоги года и отвечает на ключевые вопросы о политике, экономике и социальных проблемах. В 2025-м мероприятие сохранило комбинированный формат, включающий прямую линию и пресс-конференцию.

В этом году вопросы Путину начали задавать с 4 декабря. За этот период более 2,5 миллиона обращений поступило организаторам программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

Чтобы упростить обработку большого объема данных, команда использовала нейросеть GigaChat от Сбербанка.

В 2024-м прямая линия президента России также прошла 19 декабря. Тогда Путин ответил на 76 вопросов жителей РФ. В прямом эфире российский лидер провел четыре часа и 27 минут.

Рекордной же пока остается пресс-конференция 2013 года. Она продолжалась четыре часа и 47 минут.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.