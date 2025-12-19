Фото, видео: www.globallookpress.com/KAI PFAFFENBACH; 5-tv.ru

Россия вынуждена была применить военную силу, чтобы защитить ДНР и ЛНР.

Россия не считает себя ответственной за гибель людей в ходе украинского конфликта, потому что его начал Киев, а не Москва. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на прямой линии.

«Не мы начинали эту войну — эта война была начата после государственного переворота на Украине, антиконституционного вооруженного переворота в 2014 году», — подчеркнул Путин.

Глава государства отметил, что Россия со своей стороны долго не признавала самостоятельность и независимость тогда непризнанных Донецкой и Луганской народных республик. После обмана Москвы со стороны Киева и его западных спонсоров, а также нарушения Минских соглашений, РФ вынуждена была использовать вооруженные силы для завершения конфликта.

Ранее, выступая на расширенной коллегии Минобороны России, Путин отметил, что цели СВО будут обязательно достигнуты, и, если киевский режим и его западные кураторы откажутся от переговоров по существу, РФ освободит свои исторические земли военным путем.

Прямая линия «Итоги года с Владимиром Путиным»

В этом году вопросы Путину начали задавать с 4 декабря. За этот период более 2,5 миллиона обращений поступило организаторам программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

Чтобы упростить обработку большого объема данных, команда использовала нейросеть GigaChat от Сбербанка.

В 2024-м прямая линия президента России также прошла 19 декабря. Тогда Путин ответил на 76 вопросов жителей РФ. В прямом эфире российский лидер провел четыре часа и 27 минут.

Рекордной же пока остается пресс-конференция 2013 года. Она продолжалась четыре часа и 47 минут.

