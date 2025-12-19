Путин попросил прислать ему что-нибудь вкусненькое из пекарни в Подмосковье

Президент ответил на вопрос подмосковного предпринимателя о новых правилах НДС для бизнеса.

Президент России Владимир Путин попросил прислать ему «что-нибудь вкусненькое» из пекарни «Машенька» в подмосковных Люберцах. Владелец пекарни Денис Максимов спросил у главы государства о новых изменениях в налоговом законодательстве.

— «Машенька» — в честь кого назвали пекарню?

— В честь старшей дочери

— Вкусные булочки?

— Надеюсь да, вкусные …

— Желаю успехов вашей «Машеньке». Может пришлете что-нибудь вкусненького? А я со своей стороны поработаю с правительством (над решением вопроса. - Прим. ред.)», — сказал Владимир Путин.

Денис Максимов управляет семейным бизнесом уже восемь лет и все это время использовал патентную систему налогообложения. С 2026 года он и другие предприниматели должны будут платить НДС.

Бизнесмен переживает, что из-за налоговых изменений его бизнес будет дополнительно нести издержки. Он считает, что было бы более целесообразно просто увеличить стоимость патента в два-пять раз для предпринимателей. Россиянин обратился к президенту с просьбой помочь в этом вопросе.

Традиционно в декабре президент России Владимир Путин подводит итоги года и отвечает на ключевые вопросы о политике, экономике и социальных проблемах. В 2025-м мероприятие сохраняет комбинированный формат, включающий прямую линию и пресс-конференцию.

В этом году вопросы Путину начали задавать с 4 декабря. За этот период более 2,5 миллиона обращений поступило организаторам программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

Чтобы упростить обработку большого объема данных, команда использовала нейросеть GigaChat от Сбербанка.

В 2024-м прямая линия президента России также прошла 19 декабря. Тогда Путин ответил на 76 вопросов жителей РФ. В прямом эфире российский лидер провел четыре часа и 27 минут.

Рекордной же пока остается пресс-конференция 2013 года. Она продолжалась четыре часа и 47 минут.

