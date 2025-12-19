Путин указал на зависимость инфляции от продовольственной корзины

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Также президент отметил темпы снижения цен на некоторые категории продуктов.

Продовольственная инфляция по отдельным позициям может быть высокой и зависит, в том числе, от продовольственной корзины россиян. Об этом в ходе прямой линии рассказал президент РФ Владимир Путин.

По словам российского лидера, когда говорится о снижении инфляции до уровня около 5,7-5,8%, это не означает одинаковую динамику цен по всем товарам.

«Люди видят какие-то средние показатели и усредненные цифры, то это часто вызывает вопросы, потому что средние цифры, как правило, не совпадают с тем, с чем человек сталкивается в реальной жизни», — заявил Путин.

Президент подчеркнул, что продовольственная инфляция по отдельным позициям может быть заметно выше, и многое зависит от того, какие продукты составляют основу семейных расходов. Если в продовольственной корзине преобладает белковая продукция, в частности куриное мясо, как заявил Путин, рост цен на эти товары сильнее сказывается на бюджете семьи. Он признал, что в таких ситуациях «ничего хорошего» для людей, конечно, нет.

Вместе с тем президент напомнил, что ранее власти критиковали действия профильных ведомств из-за резкого скачка цен на куриные яйца. В настоящее время, по его словам, ситуация изменилась, поскольку стоимость этой продукции не просто пошла вниз, а снизилась более чем на 10%, в отдельных случаях — почти на 16%.

Ранее, выступая на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!», Владимир Путин говорил о борьбе с инфляцией. По его словам, если весной показатель оценивался двузначными темпами, то к концу 2025 года он приблизился к 6%, что оказалось ниже прогнозов правительства и Центробанка. Кроме того, Путин подчеркивал, что государственный долг России составляет менее 20% ВВП — один из самых низких уровней в мире.

На совещании по экономическим вопросам глава государства также сообщал, что средняя заработная плата в стране за год выросла на 14%, превысив темпы инфляции, а уровень бедности продолжает снижаться.

