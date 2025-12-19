Путин призвал избавиться от теневой экономики и ухода от уплаты налогов

Фото, видео: © РИА Новости/Константин Михальчевский; 5-tv.ru

В России необходимо системно бороться с теневой экономикой и практикой ухода от уплаты налогов. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.

Он подчеркнул, что такая задача стала особенно актуальной в условиях изменения налоговой нагрузки.

Глава государства отметил, что вопрос повышения НДС обсуждался длительное время — как в правительстве, так и в администрации президента. По его словам, было принято решение выбрать «честный и прозрачный» путь решения финансовых задач государства. Путин отметил, что основной целью этих мер было достижение сбалансированности бюджета, и в целом поставленных результатов удалось добиться.

При этом президент обратил внимание на сопутствующие риски. Он пояснил, что рост налогового бремени неизбежно создает соблазн для части бизнеса уходить в тень и искать способы не платить налоги.

«И правительство должно обратить на это внимание, мы тоже об этом говорим, говорили неоднократно. Когда повышается налоговое бремя, налог повышается, сразу появляется искушение уйти от уплаты этого налога», — сказал Путин.

По его словам, такая проблема существовала и ранее, однако после изменения налоговых условий она приобрела еще большую остроту. В этой связи, подчеркнул Путин, государству необходимо последовательно избавляться от теневой экономики и схем уклонения от налогов. Он назвал это серьезным вызовом для финансовой системы.

Ранее Путин во время выступления на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!» отметил, что РФ переживает и ощущает внешнее давление, однако стране удается успешно его преодолевать и справляться со всеми вызовами. Президент РФ также подчеркнул, что в России один из самых низких показателей по безработице среди крупнейших экономик мира. Ее уровень равен 2,2% на 2025 год.

Особое внимание глава государства уделял теме инфляции. Россия ведет с ней успешную борьбу. Еще в марте текущего года она оценивалась «двузначными темпами». Однако к концу 2025-го данный показатель приблизился к 6%, что ниже прогнозов правительства и Центробанка.

Также государственный долг России равен меньше 20% от внутреннего валового продукта, что тоже является одним из самых низких значений в мире.

На совещании по экономическим вопросам президент отмечал, что средняя заработная плата в РФ за год увеличилась на 14%, что выше темпов инфляции. При этом и уровень бедности в стране заметно снижается.

Прямая линия «Итоги года с Владимиром Путиным»

Традиционно в декабре президент России Владимир Путин подводит итоги года и отвечает на ключевые вопросы о политике, экономике и социальных проблемах. В 2025-м мероприятие сохранило комбинированный формат, включающий прямую линию и пресс-конференцию.

В этом году вопросы Путину начали задавать с 4 декабря. За этот период более двух миллионов обращений поступило организаторам программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

Чтобы упростить обработку большого объема данных, команда использовала нейросеть GigaChat от Сбербанка.

В 2024-м прямая линия президента России также прошла 19 декабря. Тогда Путин ответил на 76 вопросов жителей РФ. В прямом эфире российский лидер провел четыре часа и 27 минут.

Рекордной же пока остается пресс-конференция 2013 года. Она продолжалась четыре часа и 47 минут.

