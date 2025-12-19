«Обязательно отреагирую»: Путин о развитии «дороги жизни» в Коми

Путин переговорит с правительством о состоянии федеральной трассы в Коми

Правительству будут переданы поручения по состоянию федеральной трассы «Сыктывкар — Нарьян-Мар».

Президент РФ переговорит с правительством о передаче трассы «Сыктывкар — Нарьян-Мар» в Коми в федеральную собственность. Об этом глава государства заявил на прямой линии.

Президент отметил, что перед Россией сейчас стоит задача доведения дорог до известных стандартов, и эта задача практически выполнена для большинства федеральных трасс. Сейчас упор делается на региональные дороги.

«Прямо сейчас пообещать, что завтра начнут строить, я не могу <…> Я обязательно переговорю с правительством и отреагирую, обязательно отреагирую», — заявил президент.

Ранее Путин заявлял, что освоение Арктики ведется через развитие ключевых городов — «точек роста». Правительством утверждены долгосрочные планы комплексного развития 15 опорных населенных пунктов и агломераций, таких как Мурманск, Норильск, Архангельск, Новый Уренгой, Нарьян-Мар и других на период до 2035 года.

Традиционно в декабре президент России Владимир Путин подводит итоги года и отвечает на ключевые вопросы о политике, экономике и социальных проблемах. В 2025-м мероприятие сохранило комбинированный формат, включающий прямую линию и пресс-конференцию.

Прямая линия «Итоги года с Владимиром Путиным»

В этом году вопросы Путину начали задавать с 4 декабря. За этот период более 2,5 миллиона обращений поступило организаторам программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

Чтобы упростить обработку большого объема данных, команда использовала нейросеть GigaChat от Сбербанка.

В 2024-м прямая линия президента России также прошла 19 декабря. Тогда Путин ответил на 76 вопросов жителей РФ. В прямом эфире российский лидер провел четыре часа и 27 минут.

Рекордной же пока остается пресс-конференция 2013 года. Она продолжалась четыре часа и 47 минут.

