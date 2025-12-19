Путин: посягательство на российские активы странами Европы бьет по их имиджу

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Президент РФ заявил, что другие государства уже начинают проявлять подозрения и сомнения относительно происходящего.

Посягательство на российские активы странами Европы бьет по их имиджу. Об этом президент России Владимир Путин сообщил в ходе «Итогов 2025 года».

По словам Путина, существуют и серьезные последствия для тех, кто пытается это сделать.

«Это не просто удар по имиджу, это подрыв доверия в Еврозоне», — заявил лидер Российской Федерации.

Он отметил, что другие страны уже начинают проявлять подозрения и сомнения относительно происходящего. Путин выразил опасение, что если подобные действия начнутся, их можно будет тиражировать под различными предлогами.

«Вы знаете, стоит только начать — а потом ведь это можно делать и тиражировать под разным предлогом!» — возмутился лидер России.

Он привел примеры, упомянув, что сейчас кому-то может не нравиться проведение специальной военной операции на Украине, а в будущем могут возникнуть недовольства по другим поводам.

Традиционно в декабре президент России Владимир Путин подводит итоги года и отвечает на ключевые вопросы о политике, экономике и социальных проблемах. В 2025-м мероприятие сохранит комбинированный формат, включающий прямую линию и пресс-конференцию.

В этом году вопросы Путину начали задавать с 4 декабря. За этот период более двух миллионов обращений поступило организаторам программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

Чтобы упростить обработку большого объема данных, команда использовала нейросеть GigaChat от Сбербанка

В 2024-м прямая линия президента России также прошла 19 декабря. Тогда Путин ответил на 76 вопросов жителей РФ. В прямом эфире российский лидер провел четыре часа и 27 минут.

Рекордной же пока остается пресс-конференция 2013 года. Она продолжалась четыре часа и 47 минут.

