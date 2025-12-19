«Не страшно в их руки судьбу страны передавать»: Путин о программе «Время героев»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Не каждый ветеран хочет построить карьеру чиновника, но если он стремится к этому, то должен иметь все возможности.

Программа «Время героев» работает. Многие из участников уже стали губернаторами и заместителями министров, а также работают в крупнейших компаниях России. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин.

«Я очень рад за ребят, которые прошли первый поток там. Во втором потоке учатся. Многие из них уже стали и губернаторами, заместителями министра. Работают в крупнейших наших компаниях. Несколько человек работают в Администрации Президента Российской Федерации. У них все получается», — сказал глава государства в эфире программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

Президент признался, что у него закрадывались сомнения насчет «Времени героев». Руководить коллективами и целыми отраслями — сложная работа, требующая определенных качеств. Путин быстро пришел к выводу, что люди, которые борются за интересы Родины не жалея себя, достойны взять на себя эти обязанности.

«Вот и не страшно в их руки судьбу страны передавать», — сказал президент.

Не все ветераны стремятся к тому, чтобы построить карьеру чиновника. Однако те, кто готовы, должны иметь все возможности, подчеркнул глава государства. Кроме того, участники программы «Время героев» — талантливые люди с большим потенциалом.

«Я к чему, потенциал очень хороший, большой у ребят», — добавил Путин.

Ранее Путин заявил, что кроме оружия для защиты страны нужны люди. И если они готовы отдать жизнь за Родину на поле боя, проявляют мужество и героизм, то и на гражданской службе они будут работать самоотверженно.

По такой логике организована программа «Время героев», на которой начали обучение уже 85 новых абитуриентов второго потока. Из первого потока 45 студентов получили различные назначения. На разных уровнях: от муниципального служащего, главы района до губернатора и полпреда президента.

Традиционно в декабре президент России Владимир Путин подводит итоги года и отвечает на ключевые вопросы о политике, экономике и социальных проблемах. В 2025-м мероприятие сохранило комбинированный формат, включающий прямую линию и пресс-конференцию.

В этом году вопросы Путину начали задавать с 4 декабря. За этот период более 2,5 миллиона обращений поступило организаторам программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

Чтобы упростить обработку большого объема данных, команда использовала нейросеть GigaChat от Сбербанка.

В 2024-м прямая линия президента России также прошла 19 декабря. Тогда Путин ответил на 76 вопросов жителей РФ. В прямом эфире российский лидер провел четыре часа и 27 минут.

Рекордной же пока остается пресс-конференция 2013 года. Она продолжалась четыре часа и 47 минут.

