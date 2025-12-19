«Под контролем»: Путин про устойчивость экономики

Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев; 5-tv.ru

Финансовой системе удается успешно справляться с внешним давлением.

Экономика России и банковский сектор полностью находятся под контролем правительства и Центрального банка (ЦБ). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время прямой линии 2025.

Глава государства отметил, что экономика России устойчива, и она, как и финансовая система, находится под контролем Правительства РФ и ЦБ.

Об этом свидетельствует то, что баланс бюджета находится на уровне 2021 года.

«Это значит, что нам в полном объеме удастся решать вопросы, связанные с выполнением социальных обязательств перед населением, решать вопросы развития в рамках национальных проектов, достигать целей технологического развития и, безусловно, обеспечить потребности вооруженных сил», — подчеркнул Путин.

Отметил российский лидер и то, что у нас один из самых низких госдолгов среди развитых экономик мира. По последним данным, находится на уровне 17,7%. И в ближайшие три года он не должен подниматься выше 20% от ВВП.

Ранее Владимир Путин во время выступления на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!» отметил, что РФ чувствует внешнее давление, но нам удается успешно его преодолевать и справляться со всеми вызовами.

Президент так же подчеркнул, что в России один из самых низких показателей по безработице среди крупнейших экономик мира. В 2025 году ее уровень равен 2,2%.

Особое внимание глава государства уделил теме инфляции. Россия ведет с ней успешную борьбу. Еще в марте она оценивалась «двузначными темпами». Однако к концу года этот показатель приблизился к 6%, что ниже прогнозов правительства и Центробанка.

Традиционно в декабре президент России Владимир Путин подводит итоги года и отвечает на ключевые вопросы о политике, экономике и социальных проблемах. В 2025-м мероприятие сохранило комбинированный формат, включающий прямую линию и пресс-конференцию.

В этом году вопросы Путину начали задавать с 4 декабря. За этот период более двух миллионов обращений поступило организаторам программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

Чтобы упростить обработку большого объема данных, команда использовала нейросеть GigaChat от Сбербанка.

В 2024-м прямая линия президента России также прошла 19 декабря. Тогда Путин ответил на 76 вопросов жителей РФ. В прямом эфире российский лидер провел четыре часа и 27 минут.

Рекордной же пока остается пресс-конференция 2013 года. Она продолжалась четыре часа и 47 минут.

