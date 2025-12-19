«Ну чего стоять на пороге, заходи»: Путин о видео с Зеленским у стелы Купянска

Путин о видео с Зеленским в Купянске: ну чего стоять на пороге, заходи

Фото, видео: © РИА Новости/Министерство обороны РФ; 5-tv.ru

Президент РФ назвал главу киевского режима «талантливым артистом».

Если президент Украины Владимир Зеленский находится в Купянске, то нечего стоять на пороге, пусть заходит. Так президент РФ Владимир Путин прокомментировал видео главы киевского режима у стелы города.

Журналист Павел Зарубин спросил у Владимира Путина насчет нашумевшего ролика Зеленского у стелы в Купянске. Многие по разным признакам вычислили, что видео — фейк. Но как глава государства мог решиться на такой подлог?

«Я за этим не слежу. Он же талантливый артист — я говорю безо всякой иронии, мы знаем это и по его фильмам еще в прежние времена, поэтому здесь ничего необычного нет. Говорят, что стела сейчас совсем по-другому выглядит. Но дело не в этом! Стела находится от самого города где-то на расстоянии километра примерно. Ну чего стоять на пороге-то? Заходи в дом! Правильно? Если уж Купянск под их контролем», — сказал российский лидер в эфире программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

Традиционно в декабре президент России Владимир Путин подводит итоги года и отвечает на ключевые вопросы о политике, экономике и социальных проблемах. В 2025-м мероприятие сохранило комбинированный формат, включающий прямую линию и пресс-конференцию.

В этом году вопросы Путину начали задавать с 4 декабря. За этот период более 2,5 миллиона обращений поступило организаторам программы «Итоги года с Владимиром Путиным». Чтобы упростить обработку большого объема данных, команда использовала нейросеть GigaChat от Сбербанка.

В 2024-м прямая линия президента России также прошла 19 декабря. Тогда Путин ответил на 76 вопросов жителей РФ. В прямом эфире российский лидер провел четыре часа и 27 минут. Рекордной же пока остается пресс-конференция 2013 года. Она продолжалась четыре часа и 47 минут.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что отсутствие стратегических резервов должно побуждать Киев к переговорам. Президент РФ заявил, что инициатива перешла в руки ВС РФ.

