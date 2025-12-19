Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

Оценка обстановки со стороны военных была однозначной, так как подразделения уверенно контролируют ситуацию и продолжают наступление.

Президент России Владимир Путин в ходе общения с журналистами и участниками «Итогов года» рассказал о текущей обстановке в районе Северска, подчеркнув продвижение российских подразделений на этом направлении.

Вопрос о ситуации в городе задал журналист Павел Зарубин. Он поинтересовался, насколько сложным было освобождение Северска. В ответ глава государства сослался на доклады военного командования — начальника Генштаба, командующих и командира бригады, действовавшей на этом участке.

По словам Путина, оценка обстановки со стороны военных была однозначной, так как подразделения уверенно контролируют ситуацию и продолжают наступление. Один из командиров, как рассказал президент, сообщил ему, что бригада продвинулась «уже на запад», преодолев порядка полутора–двух километров, и это движение не остановилось.

«Мы уже идем на запад!» — было сказано президенту РФ.

Путин также указал на эпизод, связанный с докладом штурмовой группы непосредственно из Северска. Тогда, по его словам, он в прямом эфире попросил бойцов как можно быстрее сменить позицию. Позднее участники операции по освобождению города были награждены на коллегии Минобороны.

Президент добавил, что после одного из таких совещаний пригласил в Кремль командира штурмового отряда, чтобы обсудить текущую обстановку. Военный кратко доложил о ходе операции в присутствии членов Совета безопасности. Этот рассказ произвел впечатление на участников встречи, после чего прозвучало предложение пригласить командира принять участие в прямой линии. В итоге, несмотря на короткий отпуск, он согласился.

В конце года Владимир Путин традиционно подводит итоги в открытом формате, отвечая на вопросы, касающиеся политики, экономики и социальной сферы. В 2025 году мероприятие вновь проходит в совмещенном формате прямой линии и большой пресс-конференции.

Прием обращений от граждан стартовал 4 декабря. К настоящему моменту в адрес программы «Итоги года с Владимиром Путиным» поступило более 2,5 млн вопросов. Для их обработки организаторы используют нейросеть GigaChat, разработанную Сбербанком.

В прошлом году прямая линия состоялась 19 декабря и длилась более четырех часов. Тогда президент ответил на 76 вопросов жителей различных регионов страны.

Про завершение операции главе государства доложил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов 11 декабря.

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин назвал основу всех побед российских военных.

