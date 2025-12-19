Путин: город Красный Лиман будет взят в ближайшее время

Фото, видео: © РИА Новости/Виктор Антонюк; 5-tv.ru

Освобождение данного населенного пункта откроет путь к одному из основных укрепрайонов ВСУ.

Город Красный Лиман будет взят ВС России в ближайшее время. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время прямой линии 2025.

«То же войска уже в городе, бои идут внутри, и, думаю, что Красный Лиман будет взят в самое ближайшее время», — сказал глава государства.

Президент также отметил, что уже около 50% данного населенного пункта находится под контролем наших войск.

После взятия Лимана движение российской армии продолжится южнее, к Славянску. А это один из основных укрепрайонов ВСУ в части этой агломерации. В нее также входит город Константиновка. За который также идут бои.

«Более 50% города под нашим контролем. У меня нет сомнений, что ребята доберут этот населенный пункт», — заявил российский лидер.

Ранее, выступая на прямой линии расширенной коллегии Минобороны России 17 декабря 2025 года, Путин отметил, что цели СВО будут обязательно достигнуты, и если киевский режим и его западные кураторы откажутся от переговоров по существу, РФ освободит свои исторические земли военным путем.

В декабре 2024-го года на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ президент назвал прошедший год знаковым в плане достижения целей и задач Спецоперации. Российский лидер отметил, что войска освободили почти 190 населенных пунктов за последние 12 месяцев.

Традиционно в декабре президент России Владимир Путин подводит итоги года и отвечает на ключевые вопросы о политике, экономике и социальных проблемах. В 2025-м мероприятие сохранило комбинированный формат, включающий прямую линию и пресс-конференцию.

В этом году вопросы Путину начали задавать с 4 декабря. За этот период более двух миллионов обращений поступило организаторам программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

Чтобы упростить обработку большого объема данных, команда использовала нейросеть GigaChat от Сбербанка.

В 2024-м прямая линия президента России также прошла 19 декабря. Тогда Путин ответил на 76 вопросов жителей РФ. В прямом эфире российский лидер провел четыре часа и 27 минут.

Рекордной же пока остается пресс-конференция 2013 года. Она продолжалась четыре часа и 47 минут.

