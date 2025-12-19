Путин: Россия готова и хочет завершить конфликт на Украине мирным путем

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

По словам главы государства, в сложившейся ситуации все еще осталось место для диалога.

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова и хочет завершить украинский конфликт мирным путем.

«Единственное, что я хочу сказать и мы тоже всегда об этом говорили — мы готовы и хотим завершить этот конфликт мирными средствами на основе тех принципов, которые были изложены мной в июне прошлого года в Министерстве иностранных дел РФ и при устранении первопричин, которые привели к этому кризису», — сказал глава государства в эфире программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

Он добавил, что российская сторона «видит и чувствует» от представителей киевского режима определенные сигналы, которые указывают на то, что в сложившейся ситуации все еще осталось место для диалога.

Ранее, выступая на прямой линии расширенной коллегии Минобороны России 17 декабря 2025 года Путин отметил, что цели СВО будут обязательно достигнуты, и, если киевский режим и его западные кураторы откажутся от переговоров по существу, РФ освободит свои исторические земли военным путем.

Традиционно в декабре президент России Владимир Путин подводит итоги года и отвечает на ключевые вопросы о политике, экономике и социальных проблемах. В 2025-м мероприятие сохранило комбинированный формат, включающий прямую линию и пресс-конференцию.

В этом году вопросы Путину начали задавать с 4 декабря. За этот период более 2,5 миллиона обращений поступило организаторам программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

Чтобы упростить обработку большого объема данных, команда использовала нейросеть GigaChat от Сбербанка.

В 2024-м прямая линия президента России также прошла 19 декабря. Тогда Путин ответил на 76 вопросов жителей РФ. В прямом эфире российский лидер провел четыре часа и 27 минут.

Рекордной же пока остается пресс-конференция 2013 года. Она продолжалась четыре часа и 47 минут.

