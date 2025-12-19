Журналист пришел на прямую линию с Путиным с табличкой «Хочу жениться»

Фото, видео: 5-tv.ru

Несмотря на провокационную формулировку, речь идет не о поиске невесты.

Необычный участник мероприятия появился в Гостином Дворе в Москве, где состоятся «Итоги года с Владимиром Путиным». Журналист из Екатеринбурга Кирилл Бажанов привлек внимание яркой табличкой с надписью «Хочу жениться», с которой он пришел задать вопрос президенту РФ. Кадры публикует 5-tv.ru.

Как пояснил сам Бажанов, он уже восемь лет состоит в отношениях и планирует сделать предложение избраннице. Табличка, по его словам, лишь подчеркивает суть вопроса, который он хотел бы адресовать главе государства, — меры поддержки молодых семей.

Журналист отметил, что мечтает о большой семье и детях, однако пока не видит реальных условий для этого. В разговоре с коллегами он объяснил, что главным сдерживающим фактором остается нерешенный жилищный вопрос, без которого, по его мнению, сложно говорить о готовности стать отцом и создать полноценную семью.

На мероприятие Бажанов пришел в образе жениха: в алой бабочке, с яркой брошью на лацкане пиджака и плакатом, украшенным нарисованными сердцами. Он подчеркнул, что такой внешний вид выбран неслучайно и напрямую связан с темой будущего обращения к президенту.

Ранее, писал 5-tv.ru, на прямую линию с президентом аккредитовались около 600 журналистов.

