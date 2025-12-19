«У нас был брачный договор»: как Оксана Самойлова и Джиган делят имущество
Оксана Самойлова лишит рэпера Джигана всего нажитого в браке имущества
Блогер сделала громкое заявление на фоне бракоразводного процесса.
Блогер Оксана Самойлова лишит рэпера Джигана всего нажитого в браке имущества. Об этом она заявила в эфире PRO-Новостей на телеканале МУЗ-ТВ.
В 2020-м году они заключили брачный договор, согласно которому все имущество при разводе достанется Оксане.
«У нас был брачный договор в 2020 году. Все мое», — рассказала Самойлова.
При этом у блогера на безымянном пальце все еще было кольцо. Как сказала Самойлова, недавно она вновь решила его надеть и уже не смогла снять.
Джиган и Оксана Самойлова находятся в процессе развода. Пара была в браке почти 13 лет, и за это время у них родились четверо детей: дочери Ариела, Лея, Мая и сын Давид. Заявление на развод подала Оксана Самойлова 6 октября 2025 года.
Ранее 5-tv.ru писал, что дочь-подросток Самойловой и Джигана попыталась покончить с собой. Ариеле на данный момент 14 лет.
