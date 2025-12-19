Фото: 5-tv.ru

Она существенно повысила шансы малыша на выживание.

Ученые в Канаде задокументировали необычный эпизод поведения белых медведей, когда самка фактически усыновила чужого детеныша. Об этом пишет The Guardian.

Весной, во время установки оборудования, у самки был только один детеныш. Однако уже в прошлом месяце специалисты заметили, что медведица передвигается с двумя детенышами примерно одного возраста. Это позволило сделать вывод, что речь идет о крайне редком случае усыновления.

Научный сотрудник Министерства окружающей среды и изменения климата Канады Эван Ричардсон пояснил, что самки белых медведей отличаются выраженным материнским поведением. По его словам, если на побережье оказывается потерявшийся детеныш, самка может взять его под опеку, даже если он не является ее собственным. Ученый отметил, что подобное поведение остается малоизученным, но демонстрирует сложные социальные аспекты жизненного цикла этих хищников.

Самка и оба детеныша относятся к субпопуляции белых медведей Западного залива Гудзона — одной из самых тщательно исследованных в мире. Ученые наблюдают за этой группой почти 50 лет, изучая их миграции и питание. За это время было зарегистрировано около 4 600 особей, и усыновление стало лишь 13-м задокументированным случаем среди всех популяций белых медведей.

Представитель Polar Bears International Алиса МакКолл подчеркнула, что подобные эпизоды крайне редки и до конца не объяснены. Она отметила, что каждый такой случай вызывает у исследователей одновременно удивление и осторожный оптимизм.

По оценкам специалистов, обоим детенышам сейчас около 10–11 месяцев, они выглядят здоровыми и хорошо питаются. Ожидается, что они останутся с матерью еще примерно полтора года. Данные GPS показывают, что медведица и детеныши уже вышли на морской лед, где мать обучает потомство охоте на тюленей и делится добычей.

Жизнь белых медведей остается крайне тяжелой: зима проходит в поисках пищи на льду, а летом наступают месяцы голода. По оценкам ученых, до половины детенышей не доживают до взрослого возраста. Однако наличие заботливой матери существенно увеличивает шансы усыновленного детеныша на выживание.

Тем не менее, статистика остается суровой: из 13 случаев усыновления, зафиксированных за 45 лет наблюдений, успешно выжили лишь три детеныша. Исследователи планируют провести генетический анализ, чтобы установить, известна ли им биологическая мать усыновленного медвежонка и жива ли она. В некоторых прошлых случаях выяснялось, что речь шла не о сиротстве, а о своеобразной «смене пометов».

Алиса МакКолл отметила, что судьба биологической матери может так и остаться неизвестной. По ее словам, этот случай вызывает противоречивые чувства, но одновременно подчеркивает, насколько сложными и впечатляющими являются белые медведи как вид, способный проявлять заботу не только о собственном потомстве.

