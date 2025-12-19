Криштиану Роналду купил две роскошные виллы в Саудовской Аравии

Фото: LUSA/TASS

Это произошло вскоре после того, как спортсмена официально признали первым миллиардером в истории футбола.

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес приобрели недвижимость в Нужуме — частном курортном комплексе Ritz-Carlton на западном побережье Саудовской Аравии. Архипелаг расположен примерно в 26 километрах от материка и доступен только по воде или на гидросамолете, что обеспечивает максимальную приватность, эксклюзивно сообщает Daily Mail.

Пара стала владельцем сразу двух вилл. Одна - с тремя спальнями, предназначенная для отдыха всей семьи. Вторая - более компактная, с двумя спальнями, для уединенных поездок.

Сообщается, что Роналду и Родригес оказались среди первых покупателей и уже рассматривают дополнительные инвестиционные возможности в этом районе. Стартовая цена подобных объектов составляет около 15,5 миллиона саудовских риалов (примерно 3,1 миллиона евро), однако точная сумма сделки не раскрывается.

«Место покоя и уединения»

Роналду в комментарии изданию отметил, что с первого визита они с Джорджиной почувствовали особую связь с островом. По его словам, природная красота и изолированность места создают редкое ощущение спокойствия, а наличие собственного дома позволяет семье проводить время вдали от посторонних взглядов в любое удобное время.

Семья и личная жизнь

У пары двое общих детей — семилетняя Алана и двухлетняя Белла. Брат-близнец Беллы, Анхель, трагически умер при родах. Джорджина также воспитывает троих старших детей Роналду: Криштиану Роналду-младшего (15 лет) и восьмилетних близнецов Еву и Матео, рожденных с помощью суррогатного материнства.

Первый футбольный миллиардер в истории

Финансовые аналитики Bloomberg оценили состояние Роналду примерно в £1,04 миллиарда, проанализировав его игровые контракты, инвестиции, рекламные соглашения и скорректировав данные с учетом налогов и рыночных условий.

По их расчетам, именно саудовский этап карьеры вывел его на вершину рейтинга самых высокооплачиваемых спортсменов мира. В новом Индексе миллиардеров Bloomberg Роналду стал первым футболистом, официально преодолевшим эту отметку, значительно опередив давнего соперника Лионеля Месси, который продолжает карьеру в США.

Контракты, бренды и образ жизни

Одним из ключевых активов Роналду остается пожизненное соглашение с Nike, оцениваемое примерно в £745 миллионов. Помимо этого, он сотрудничает с брендами Tag Heuer, Armani, Louis Vuitton, Samsung, PokerStars, Unilever и рядом других мировых компаний.

По данным издания, в Саудовской Аравии футболист зарабатывает порядка £300 в минуту. При этом он продолжает активно инвестировать: строит масштабный жилой комплекс в Португалии стоимостью около £28 миллионов и владеет одной из самых дорогих коллекций часов и ювелирных изделий в мире.

Недвижимость, самолеты и планы на будущее

В 2024 году Роналду продал свой частный самолет Gulfstream G200, купленный ранее за £16 миллионов и заменил его на Bombardier Global Express 6500 стоимостью около £61 миллиона.

Параллельно он продолжает строительство особняка в Кинта-да-Маринья на Португальской Ривьере — проекта, который уже называют одним из самых дорогих в истории страны. Будущий дом должен включать стеклянный бассейн с подводной дорожкой и главную спальню площадью около 1000 квадратных футов.

