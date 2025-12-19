«Сердцебиение» из космоса: 3I/ATLAS странно ведет себя у Земли

Фото: 5-tv.ru

Таинственный объект приблизился на минимальное расстояние к нашей планете.

По данным NASA, 19 декабря объект 3I/ATLAS пройдет на расстоянии около 170 миллионов миль от Земли. Этого достаточно, чтобы его можно было наблюдать с помощью небольших телескопов и астрокамер, но слишком далеко, чтобы он представлял какую-либо опасность столкновения. Об этом пишет Daily Mail.

В агентстве подчеркнули, что не обнаружили признаков искусственного происхождения или внеземной жизни и классифицировали объект как крупную комету, прилетевшую из другой звездной системы. Тем не менее часть исследователей с таким выводом не согласна.

Пульсации, которые меняются по мере сближения

Независимый исследователь и писатель Эндрю Коллинз обратил внимание на необычные ритмические изменения яркости объекта, которые он называет «сердцебиением». По его данным, летом импульсы повторялись с периодом около 16,16 часа, однако новые наблюдения, проведенные в сентябре с помощью двухметрового телескопа в Испании, показали сокращение цикла до 15,48 часа по мере приближения 3I/ATLAS к Земле.

Коллинз отметил, что пока невозможно однозначно сказать, связано ли это с физическими изменениями объекта или с повышенной точностью измерений. Однако сама регулярность, по его мнению, заслуживает внимания.

Древние системы времени и странные совпадения

Анализируя данные, Коллинз сопоставил ритм пульсаций с древними системами измерения времени, использовавшимися в Китае и Индии. Он указал, что цикл в 15,48 часа точно укладывается в 387 интервалов по 144 секунды, тогда как земные сутки вмещают ровно 600 таких единиц.

Исследователь считает, что такая математическая согласованность выглядит слишком аккуратной для случайного природного процесса и может указывать на передачу универсального ритма, а не хаотичное газовыделение, характерное для комет.

Позиция NASA и официальный скепсис

На пресс-конференции 19 ноября представители NASA заявили, что 3I/ATLAS является кометой, и что в его данных не обнаружено техносигнатур — признаков технологической активности разумных существ. Аналогичной позиции придерживается и Европейское космическое агентство.

Тем не менее критики указывают, что агентство могло преждевременно сузить трактовку наблюдений.

Аргументы Ави Леба и «направленная комета»

Астрофизик Ави Леб, руководитель проекта Galileo, также изучал объект и отмечал ряд аномалий: необычное ускорение без очевидного гравитационного объяснения, крайне редкую траекторию пролета рядом сразу с несколькими планетами и химический состав выбрасываемых веществ.

Леб указывал, что 3I/ATLAS испускает молекулы, связанные с базовыми строительными блоками жизни, такие как метанол и цианид водорода, что теоретически может способствовать «засеву» жизни на планетах Солнечной системы.

Коллинз, ссылаясь на эти наблюдения, предположил, что объект может быть так называемой «направленной кометой» — гипотетической формой космической жизни или даже разумной структуры, использующей плазму как среду для функционирования.

