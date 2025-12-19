Мы умираем не от старости: ученые назвали настоящую причину конца жизни

Фото: 5-tv.ru

Новое исследование поставило под сомнение привычную формулировку.

Долгое время считалось, что смерть в пожилом возрасте — естественный итог постепенного износа организма. Однако ученые из Немецкого центра нейродегенеративных заболеваний пришли к выводу, что старение само по себе не является непосредственной причиной смерти. По их данным, возраст лишь создает условия, при которых организм становится уязвимым для конкретных, вполне диагностируемых заболеваний. Об этом сообщило Daily Mail.

Исследователи подчеркнули: так называемые «признаки старения» — накопление поврежденных клеток, нарушения ДНК — не убивают напрямую. Они отражают общее ослабление систем организма, повышая риск фатальных патологий, прежде всего сердечно-сосудистых.

Что показали данные вскрытий

Команда проанализировала 2410 отчетов о вскрытии людей разного возраста. Результаты оказались однозначными: основной точкой отказа организма функционировать является кровеносная система.

В 39% случаев непосредственной причиной смерти становились сердечно-сосудистые заболевания, прежде всего, инфаркты, которые часто не диагностировались при жизни. Еще значительная доля смертей была связана с сердечной или легочной недостаточностью, инсультами, тромбами в легких и разрывами крупных артерий.

Даже среди долгожителей старше 100 лет картина оказалась аналогичной. Почти 70% из них умерли по причинам сердечно-сосудистых патологий, около четверти — от дыхательной недостаточности, а остальные — из-за конкретных отказов органов. Ни в одном случае причиной смерти формально не была «старость».

Почему цифры перекрываются

Исследователи поясняют, что суммарные проценты превышают 100, поскольку у многих людей развивались цепочки осложнений. Например, инфаркт мог привести к сердечной недостаточности, а затем — к дыхательному коллапсу. Это подчеркивает: смерть чаще всего наступает из-за сбоя одной ключевой системы, а не из-за общего «угасания».

Удар по индустрии долголетия

Авторы исследования считают, что полученные данные поставили под сомнение логику современной антивозрастной медицины. По их мнению, большинство так называемых anti-age-подходов не замедляют старение как процесс, а лишь откладывают развитие отдельных заболеваний.

Ученые указывают, что в исследованиях «признаков старения» от 57 до 100% экспериментов проводили исключительно на уже пожилых животных. Это не позволяет понять, влияет ли вмешательство на саму скорость старения или просто лечит возрастные болезни.

В тех немногочисленных исследованиях, где участвовали и молодые животные, эффект лечения в 72% случаев был одинаковым для всех возрастов. Это говорит о том, что вмешательство улучшало общее состояние здоровья, но не изменяло фундаментальный темп старения.

Зомби-клетки и другие спорные мишени

Одним из ключевых объектов антивозрастных исследований остаются так называемые сенесцентные, или «зомби-клетки» — поврежденные клетки, которые перестают делиться, но продолжают существовать и выделять воспалительные вещества. Считается, что они способствуют развитию болезней Альцгеймера, артрита, рака и диабета.

Однако, как отметили авторы, удаление таких клеток может снижать симптомы заболеваний у пожилых, но это не доказывает, что процесс старения в целом замедляется. Чтобы проверить это, вмешательства необходимо начинать в среднем возрасте и отслеживать долгосрочную динамику, а не лечить уже ослабленный организм.

Проблема «биологических часов»

Отдельную критику исследователи направили на популярные «биологические часы», которые оценивают возраст и риск смерти по эпигенетическим маркерам. По их мнению, такие методы фиксируют изменения, сопутствующие старению, но не обязательно отражают его причины. Улучшение показателей часов может означать коррекцию симптомов, а не вмешательство в сам механизм старения.

Главный вывод

Авторы пришли к выводу, что продление жизни чаще всего связано с отсрочкой конкретных болезней, прежде всего, сердечно-сосудистых, а не с замедлением универсального биологического процесса. Старость, подчеркивают они, — это не причина смерти, а период, в котором организм становится особенно уязвимым.

