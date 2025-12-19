Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Каир

Фото: © РИА Новости/Екатерина Лызлова

Глава МИД РФ примет участие в конференции Форума партнерства «Россия-Африка».

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прилетел с рабочим визитом в Египет, в Каире он примет участие в конференции Форума партнерства «Россия-Африка».

На конференции будет обсуждаться сотрудничество в области экономики, торговые отношения и привлечение инвестиций, а также проекты в энергетической сфере, включая мирный атом. Лавров уже провел двусторонние встречи с министром иностранных дел и главой разведки Египта.

Мероприятие начнется во второй половине дня 19 декабря. Это будет подготовкой к саммиту Россия-Африка, который пройдет в 2026 году.

