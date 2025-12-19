Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» начнется 12:00

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

Президент ответит на вопросы журналистов и граждан.

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфир 19 декабря в 12:00 по московскому времени. Президент подведет итоги 2025 года и ответит на вопросы журналистов и жителей страны.

Прием вопросов стартовал 4 декабря и продлится до завершения эфира. Обычно мероприятие проходит по четвергам, но в этом году из-за рабочего графика президента оно перенесено на пятницу.

Прямая линия и Большая пресс-конференция — два ежегодных формата общения Владимира Путина с гражданами и СМИ. Впервые Прямая линия состоялась в 2001 году в с 2023 года ее объединили с Большой пресс-конференцией в формат программы «Итоги года».

В декабре 2024 года на эфир длительностью четыре часа 30 минут поступило более двух миллионов вопросов. Рекордная продолжительность общения была зафиксирована в 2013 году — четыре часа 47 минут.

