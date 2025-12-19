В Японии заявили о необходимости иметь ядерное оружие

Фото: © РИА Новости/Антон Денисов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Чиновник из администрации премьера Такаити считает, что необходимо пересмотреть три неядерных принципа страны.

В Японии прозвучало заявление о необходимости пересмотра трех неядерных принципов. Об этом сообщило информационное агентство Kyodo со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника, отвечающего за вопросы национальной безопасности.

«Я считаю, что Японии необходимо обладать ядерным оружием», — сказал он в неофициальном интервью.

При этом чиновник признал, что это нереалистично, так как вызовет резкую негативную реакцию как внутри страны, так и на международной арене.

Сейчас Япония придерживается принципов «не иметь, не производить, не ввозить ядерное оружие».

Однако ранее, 15 ноября, газета Mainichi сообщала, что премьер-министр Санаэ Такаити рассматривает возможность размещения на территории страны американского ядерного оружия, подчеркивая, что союз с США требует пересмотра прежних ограничений.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.