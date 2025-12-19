ФАС проконтролирует стоимость авиабилетов в новогодние праздники

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Внимание обратят на цены в эконом-классе на внутренних рейсах.

Стоимость авиабилетов в новогодние праздники возьмет под контроль ФАС. Сотрудники службы будут мониторить цены в эконом-классе на внутренних перевозках. Под контролем будут более 300 маршрутов. И любые попытки авиаперевозчиков необоснованно поднять стоимость билетов в новогодние каникулы приведут к разбирательствам с надзорными органами.

Ранее 5-tv.ru писал, что с 1 января 2026 года города Курск, Нижний Новгород, Самара и Тюмень вводят туристический налог для гостиничного бизнеса.

В Курске введение такого налога позволит за год пополнять городскую казну на 13 миллионов рублей. При этом от его уплаты освобождены Герои СССР и России, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, инвалиды I и II групп и дети-инвалиды.

С 1 января в Нижнем Новгороде также начнет взиматься туристический налог. Он будет равен 2% и принесет в бюджет до 200 миллионов рублей в год.

