ФАС проконтролирует стоимость авиабилетов в новогодние праздники
Внимание обратят на цены в эконом-классе на внутренних рейсах.
Стоимость авиабилетов в новогодние праздники возьмет под контроль ФАС. Сотрудники службы будут мониторить цены в эконом-классе на внутренних перевозках. Под контролем будут более 300 маршрутов. И любые попытки авиаперевозчиков необоснованно поднять стоимость билетов в новогодние каникулы приведут к разбирательствам с надзорными органами.
Ранее 5-tv.ru писал, что с 1 января 2026 года города Курск, Нижний Новгород, Самара и Тюмень вводят туристический налог для гостиничного бизнеса.
В Курске введение такого налога позволит за год пополнять городскую казну на 13 миллионов рублей. При этом от его уплаты освобождены Герои СССР и России, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, инвалиды I и II групп и дети-инвалиды.
С 1 января в Нижнем Новгороде также начнет взиматься туристический налог. Он будет равен 2% и принесет в бюджет до 200 миллионов рублей в год.
