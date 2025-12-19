В одной из школ Новосибирска выявили вспышку туберкулеза

Фото: © РИА Новости/Евгений Епанчинцев

Идет масштабная проверка всех людей, находившихся в зоне риска заражения данным заболеванием.

В одной из школ Новосибирска была выявлена вспышка туберкулеза. Об этом сообщил депутат горсовета Антон Бурмистров в своем Telegram-канале.

В данном образовательном учреждении было диагностировано шесть заболевших, в том числе и взрослых. Уточняется, что лишь у одного ребенка была выявлена открытая форма туберкулеза. Он проходит лечение с конца прошлого года.

У остальных пяти заболевших — закрытая, то есть не заразная. Динамика роста не наблюдается.

«В школе 112 состоялось собрание с родителями по резонансному вопросу о медицинской обстановке в школе. Присутствовали представители местной больницы, тубдиспансера, Роспотребнадзора, Минздрава, департамента мэрии и другие вовлеченные в процесс ответственные лица», — добавил депутат.

Он подчеркнул, что идет проверка всех сотрудников школы, детей, их родителей и родственников. Обследуются даже работники, уволенные год назад. Все это необходимо для того, чтобы «исключить утечку заразившихся».

Медики и Роспотребнадзор дали рекомендации как руководству школы, так и родителям. При их соблюдении снижаются риски заражения.

Из-за сезона простуд и вспышки туберкулеза в данном учреждении были отменены новогодние елки.

