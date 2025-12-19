В одной из школ Новосибирска выявили вспышку туберкулеза
Фото: © РИА Новости/Евгений Епанчинцев
Идет масштабная проверка всех людей, находившихся в зоне риска заражения данным заболеванием.
В одной из школ Новосибирска была выявлена вспышка туберкулеза. Об этом сообщил депутат горсовета Антон Бурмистров в своем Telegram-канале.
В данном образовательном учреждении было диагностировано шесть заболевших, в том числе и взрослых. Уточняется, что лишь у одного ребенка была выявлена открытая форма туберкулеза. Он проходит лечение с конца прошлого года.
У остальных пяти заболевших — закрытая, то есть не заразная. Динамика роста не наблюдается.
«В школе 112 состоялось собрание с родителями по резонансному вопросу о медицинской обстановке в школе. Присутствовали представители местной больницы, тубдиспансера, Роспотребнадзора, Минздрава, департамента мэрии и другие вовлеченные в процесс ответственные лица», — добавил депутат.
Он подчеркнул, что идет проверка всех сотрудников школы, детей, их родителей и родственников. Обследуются даже работники, уволенные год назад. Все это необходимо для того, чтобы «исключить утечку заразившихся».
Медики и Роспотребнадзор дали рекомендации как руководству школы, так и родителям. При их соблюдении снижаются риски заражения.
Из-за сезона простуд и вспышки туберкулеза в данном учреждении были отменены новогодние елки.
