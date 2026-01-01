Фото, видео: 5-tv.ru

Для малыша громкий незнакомец в странной одежде — не волшебник, а пугающий объект, если его образ заранее не стал добрым и понятным.

Плач на новогодних утренниках, отказ выходить к елке и страх перед Дедом Морозом — ситуация, знакомая многим родителям. Семейный психолог Наталья Панфилова объясняет, почему одни дети с радостью ждут волшебника, а другие воспринимают его как источник тревоги.

Страх как отражение взрослой тревоги

Детские страхи редко возникают на пустом месте. По словам семейного психолога Натальи Панфиловой, чаще всего они становятся следствием переноса тревоги — когда ребенок улавливает эмоциональное напряжение взрослых и находит для него конкретный объект. В новогодние дни таким объектом нередко становится Дед Мороз.

Подготовка к празднику для родителей часто связана со стрессом: нужно все успеть, ничего не забыть, организовать праздник «правильно». Эта суетливость и внутреннее беспокойство легко считываются детьми, особенно маленькими. В результате ощущение волшебства может незаметно смениться напряжением, которое ребенок связывает с самым ярким символом праздника.

Когда праздник превращается в инструмент давления

Еще одна причина страха — поведение самих взрослых. Нередко родители используют Деда Мороза как средство воспитательного давления: пугают тем, что он «не придет», если ребенок будет плохо себя вести или плохо учиться. В таком контексте образ волшебника перестает быть добрым и сказочным, превращаясь в фигуру контроля и наказания.

Новый год, по словам психолога, — это пространство безусловного праздника. Он не должен зависеть от оценок, поведения или послушания. Когда ребенок слышит, что радость можно «заслужить», а волшебство легко отменить, внутри возникает тревога, которая позже может проявиться страхом перед самим Дедом Морозом.

Незнакомец в странной одежде

Отдельного внимания заслуживает возрастной фактор. Маленькие дети по своей природе настороженно относятся к незнакомым людям, особенно если те выглядят необычно. Высокий мужчина в длинной красной шубе, с громким голосом, бородой и гримом может восприниматься не как сказочный персонаж, а как пугающий незнакомец.

Психолог сравнивает этот эффект со страхом перед клоунами. Яркий макияж, непривычная мимика, странный костюм — все это может вызвать у ребенка растерянность и испуг. Особенно если встреча происходит внезапно, например, на утреннике или праздничной елке.

Почему важна предварительная подготовка

Чтобы избежать подобной реакции, ребенок должен быть заранее психологически готов к встрече с Дедом Морозом. Родителям важно не просто упоминать персонажа, а формировать у ребенка устойчивый образ: большого, доброго, спокойного и безопасного волшебника.

Если этого не сделать, первая встреча может вызвать сильную эмоциональную реакцию — плач, страх или отказ контактировать. В таком случае речь идет не о «капризах», а о естественной реакции на неизвестное и непонятное.

Волшебство со знаком плюс

Наталья Панфилова подчеркивает: ощущение праздника всегда рождается внутри семьи. Новый год изначально ассоциируется с чудом, радостью и надеждой на хорошее. Это заряд положительных эмоций, который ребенок уносит с собой на долгое время.

Когда взрослые сами воспринимают праздник как нечто теплое и светлое, без давления и ожиданий, дети чувствуют это. В такой атмосфере ни Дед Мороз, ни Снегурочка, ни другие сказочные персонажи не могут вызывать страх — по определению.

В чем главная задача родителей

Главное, что рекомендует психолог, — сместить фокус с контроля и тревоги на ожидание радости. Говорить с ребенком о Новом годе как о волшебстве, которое обязательно принесет что-то хорошее. Не запугивать, не торопить и не требовать «правильной» реакции.

Страх перед Дедом Морозом — не редкость и не повод для паники. Чаще всего он отражает тревожную атмосферу, отсутствие подготовки или слишком резкое столкновение с незнакомым образом. Если Новый год остается праздником со знаком плюс, наполненным спокойствием и добрыми ожиданиями, место страху в нем просто не находится.

