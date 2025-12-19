«Слишком толстые и глупые»: что мешает американцем пойти на службу в армию США

Фото: 5-tv.ru

Есть целый ряд факторов, по которым отсеивают потенциальных новобранцев.

Глупость и лишний вес мешают многим американцам, желающим поступить на службу, пополнить ряды армии США. Об этом заявил министр обороны Соединенных Штатов Пит Хегсет на выступлении перед военными в Пентагоне.

«Слишком многие из наших молодых людей либо слишком толстые, либо слишком глупые. <…> Либо у них есть судимости, либо СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности. — Прим. ред.), и все эти другие вещи. Есть множество факторов, влияющих на то, может ли человек соответствовать требованиям для поступления на военную службу или нет», — отметил глава ведомства.

Он подчеркнул, что дело не в умственных способностях потенциальных новобранцев, а в том, что их «недостаточно обучают».

Однако, несмотря на все эти факторы, Хегсет положительно отозвался о работе подразделений, отвечающих за поиск и трудоустройство новых солдат. Он пояснил, что им удается в рекордных количествах находить достойных молодых людей и заключать с ними контракты.

