Долина заявила о мошенничестве в МВД после требования о выселении из квартиры

Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Певица обратилась в полицию 3 августа 2024 года.

После требования о выселении из квартиры народная артистка России Лариса Долина заявила о мошенничестве в полицию. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на материалы дела.

О том, что исполнительница обратилась в правоохранительные органы только после того, как новая хозяйка жилплощади Полина Лурье отправила уведомление о приеме-передачи квартиры, свидетельствуют переписка в мессенджере. Первое такое извещение было отправлено 14 июля 2024 года. Там датой передачи значилось 23 июля.

«На что Долина ответила, что будет в Москве лишь в конце указанного месяца. 5 и 6 августа 2024 года. Лурье вновь отправила сообщения Долиной, которые остались без ответа», — говорится в материалах дела.

Затем 8 августа новое уведомление было направлено уже Почтой России. Там было требование передать жилплощадь новым владельцам и снять ее с регистрационного учета.

Однако к тому моменту артистка уже обратилась в полицию. Заявление о мошенничестве было написано 3 августа 2024 года. После чего исполнительница была признана потерпевшей.

На основании решения Хамовнического суда Москвы, которое подтвердил Мосгорсуд, сделка купли-продажи была признана недействительной. Второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобы от покупательницы на нижестоящие инстанции. Но Верховный суд РФ оставил право собственности на жилье за Лурье.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Верховный суд разъяснил правовую позицию по делу о квартире Ларисы Долиной.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.