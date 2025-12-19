«У меня много требований»: Катя Лель выдвинула условия для будущего мужчины

Певица Катя Лель видит рядом с собой доброго, спортивного мужчину в статусе

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Певица регулярно занимается спортом в специальном электродном жилете.

Катя Лель готова к новой любви и совместной жизни, но у нее есть ряд требований к избраннику. Заслуженная артистка России поделилась ими в интервью 5-tv.ru на Реальной Премии Music Box.

На один из первых вопросов журналиста о том, почему она выбрала электродный жилет для EMS тренировок, певица рассказала о его особом эффекте — возможность достичь максимального результата в кратчайшие сроки.

«EMS — это такой жилет, напичканный электродами — так готовят наших космонавтов в космос. Благодаря этим электродам идет воздействие качественное на нашу клетку. То есть, вместо полутора часов нагрузки спортивной, ты можешь полчаса позаниматься с тренером, и ты получаешь колоссальную нагрузку без травм. Это для тех людей, кто вечно занят. Это абсолютно для меня и мне это нравится», — оценила современный тренажер артистка.

Катя Лель рассказала, что каждый день готовится встретить свою новую любовь. По словам певицы, к выбору своего будущего избранника она относится крайне требовательна.

«Да, хожу на свидания. Я слишком много знаю, я слишком требовательная, потому что много чего уже понимаю. Поэтому все, что мне нужно, — это осознанность, свобода мужчины, доброта, внешне и внутренне красив, хотя бы немного, немного спортивен, ну и, конечно, человек, который уже в статусе, безусловно», — поделилась селебрити.

