«Самое сильное оружие»: Лукашенко высказался о роли Мелании Трамп в политике

Фото: www.globallookpress.com/Shawn Thew - Pool via CNP

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Первая леди США может внести свою лепту в вопросе мирного урегулирования украинского конфликта, уверен глава Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время заседания VII Всебелорусского народного собрания назвал первую леди США Меланию Трамп сильнейшим оружием, которым располагает Белый дом для решения вопросов, которые связаны со славянскими народами.

«В последний раз я (спецпосланнику США по Белоруссии. — Прим. Ред.) Джону Коулу говорю: „Джон, ты передай Трампу, почему вы не используете самое сильное оружие, которое у него есть? Мелания Трамп“. Она же наш человек, она славянка — из Словении», — отметил белорусский лидер.

Президент Белоруссии предложил Мелании Трамп активно включиться в работу по различным темам, касающимся политики. По мнению Александра Лукашенко, первая леди США может поспособствовать решению и украинского кризиса.

Ранее белорусский лидер также высказался и по вопросу мирного урегулирования конфликта между Москвой и Киевом. Он подчеркнул, что сейчас переговоры сильно продвинулись, и соглашения «близки как никогда». К тому же, по его словам, продолжение конфликта несет угрозу непредвиденных последствий.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко получил личное обращение от президента США Дональда Трампа и первой леди Мелании Трамп.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.