В России переименуют некоторые профессии и должности в следующем году

В России переименуют некоторые профессии и должности в 2026 году

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Как это может повлиять на выплаты пенсий и льгот?

В 2026 году в России изменят классификатор профессий и должностей, что затронет многих работников. Об этом агентству РИА Новости рассказал депутат Государственной думы Алексей Говырин.

«В 2026 году изменения в трудовом законодательстве почувствует любой работник, даже если он далек от кадровых тонкостей. Прежде всего, меняется общероссийский классификатор профессий и должностей. Это основа льгот и гарантий», — отметил парламентарий.

Говырин уточнил, что множество проблем, касающихся льгот, пенсий и доплат за условия труда, возникает, если работодатель оформит должность работника произвольно.

По этой причине депутат призвал россиян в 2026 году изучить свои трудовые договоры, а также приказы о приеме на работу. Если выполняемые обязанности не соответствуют формулировке должности, то стоит обратиться в кадровую службу, чтобы избежать проблем в будущем.

