ФАС проконтролирует стоимость авиабилетов в новогодние праздники

Под контролем службы будут более трехсот маршрутов.

Стоимость авиабилетов в новогодние праздники возьмет под контроль ФАС. Сотрудники службы будут мониторить цены в эконом-классе на внутренних перевозках.

Под контролем будут более трехсот маршрутов, и любые попытки авиаперевозчиков необоснованно поднять стоимость билетов в новогодние каникулы приведут к разбирательствам с надзорными органами.

Также служба анализирует соответствия положений принятых коммерческих политик продажам авиабилетов на рейсы.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, «Аэрофлот» начал продажу субсидированных билетов на 25 направлений. Полетная программа охватила аэропорты от Калининграда до Дальнего Востока. Больше всего рейсов свяжут отдаленные регионы с Москвой, Санкт-Петербургом и Хабаровском.

В ноябре авиакомпанию S7 Airlines («Сибирь») оштрафовали на 30 тысяч рублей за овербукинг — практику продажи большего количества билетов на рейс, чем перевозчик может фактически обслужить. К этой мере предприятия прибегают с расчетом на то, что часть клиентов по каким-либо причинам не воспользуется своими местами.

