В России создадут страховку для гарантированной оплаты обучения в вузе

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Механизм призван защитить россиян от резкого подорожания образования.

В России появится новый вид страхования. Уже в следующем году родители смогут оформить полис для гарантированной оплаты образования своих детей.

Такой механизм поможет накопить на обучение в вузе и компенсирует разницу, если цены сильно повысятся. Страховая компания заранее договорится с институтами о целевых местах. Абитуриенту останется лишь набрать проходной балл на платное отделение. Если это не удастся или поступать вовсе передумают, страховая компания вернет деньги.

Инициаторы программы считают, что новый продукт объединит существующие страховые механизмы с дополнительными опциями — защитой от роста стоимости обучения и возможностью поступления в вуз по целевой квоте.

Интерес к новому механизму выразили как страховщики, так и учебные заведения. Эксперты считают, что новый продукт будет популярен на фоне подорожания образования. За последние три года средняя стоимость обучения в российских вузах выросла на 20%.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.