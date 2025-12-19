От детских просьб до острых проблем: как обрабатывают вопросы к президенту

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Евдоков; 5-tv.ru

Общее количество обращений с начала работы кол-центра превысило два миллиона.

На прямую линию с Владимиром Путиным больше всего вопросов поступает, традиционно, по телефону, операторы кол-центра работают круглосуточно. И часть обращений уже передали в регионы, их будут контролировать профильные ведомства. Что уже удалось решить, расскажет корреспондент «Известий» Кирилл Солодков.

Две недели операторы кол-центра круглосуточно обрабатывали сотни тысяч звонков. Эта работа продолжится и сегодня вплоть до последней секунды программы «Итоги года с Владимиром Путиным». Понятно, что все вопросы в эфире не прозвучат, но ни один из них не останется без внимания.

В день проведения прямой линии напряжение особенно зашкаливает. Все те, кто откладывал звонок до последнего, пытаются запрыгнуть в последний вагон.

«Люди стараются, прямо заметно, как можно быстрее говорить, и появляется больше вопросов. То есть от одного человека, буквально последний звонок, шесть вопросов поступило», — рассказал оператор кол-центра Амир Трофимов.

Операторам приходится в буквальном смысле тормозить звонящих.

Более двух миллионов обращений, большую часть которых приняли молодые волонтеры. Титаническая работа, о которой мало кто говорит. Справляться со стрессом операторам помогают психологи.

«Очень переживают ребята, когда звонят родственники тех участников СВО, которые пропали без вести, или потерявшие уже близкого, то есть убитого, и, конечно, они тяжело это переживают, потому что понимают, что помочь здесь ничем уже невозможно, можно только выслушать, только как-то поддержать», — поделилась кризисный психолог ОНФ Инна Силенок.

Основной темой обращений в этом году стали вопросы социального обеспечения, а вот здравоохранение не попало даже в пятерку. В топе — доступность недвижимости и проблемы инфраструктуры. А вот вопросы о внешней политике искусственный интеллект даже не собрал в отдельную категорию.

Зато иностранцы готовы задать свой вопрос главе российского государства.

Пьер Малиновски из Франции просит Владимира Путина оказать содействие для завершения уникальной гуманитарно-дипломатической миссии — возвращения на Родину праха русского солдата Первой мировой.

«Французы любят Россию. Количество сообщений, которые я получаю, огромное. Когда New York Times опубликовала материал о проекте, люди сказали: „Это потрясающе, у нас общая история“. Французы просто ждут, когда Макрон уйдет и отношения с Россией восстановятся. Я за это абсолютно спокоен», — рассказал представитель Фонда развития русско-французских исторических инициатив Пьер Малиновски.

Не обошлось и без вопросов-просьб. Такие, особенно от детей, по возможности пытаются исполнить сразу.

Двое ребят из Бийска мечтали посмотреть на настоящую боевую машину. В роли дедов морозов выступили бойцы Росгвардии.

Часть вопросов уже успели передать для решения на местный уровень. Но большинство обращений поступят в работу уже после завершения прямой линии. Курировать их будут уже профильные ведомства, а президент — оценивать итоговый результат.

«Самое трогательное было, когда женщина позвонила и сказала: „Владимир Владимирович не робот, все он не сможет обработать, поэтому я просто пожелаю вам счастья, здоровья и сил побольше“», — поделился координатор по молодежным вопросам ОНФ Иван Гамов.

Прошлая прямая линия продлилась четыре с половиной часа, президент успел ответить на 76 вопросов. Цифры этого года узнаем совсем скоро.

