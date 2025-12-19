Инвалид-колясочник впервые в истории полетит в космос

Фото: www.globallookpress.com/Cover Images

Участница полета рассматривает участие в миссии как научный эксперимент.

Немецкий инженер Михаэла Бентхаус станет первым инвалидом-колясочником, побывавшим в суборбитальном пространстве. Она примет участие в космической миссии NS-37 компании Blue Origin, основанной Джеффом Безосом. Об этом сообщил американский телеканал ABC News.

«Я рада показать миру, что и инвалиды-колясочники могут совершить суборбитальный полет», — поделилась девушка.

Бентхаус рассматривает участие в программе как научный эксперимент. Она отметила, что ее тело и его реакции в полете станут объектом для исследований.

Многоразовый корабль New Shepard поднимется со стартовой площадки в Ван-Хорне, штат Техас. Он доставит шесть человек за линию Кармана — общепризнанную границу космического пространства на высоте 99,7 километра над Землей. Полет продлится около десяти минут.

Уточняется, что в ходе «научного эксперимента», для безопасности в невесомости ноги Микаэлы будут зафиксированы специальным ремнем. На корабле также будут находиться немецко-американский инженер из SpaceX Ханс Кенигсман, горный инженер Адонис Пурулис и другие.

Микаэла Бентхаус, работающая в Европейском космическом агентстве, посвятила карьеру научному сотрудничеству для продвижения межпланетных исследований. В 2018 году она получила травму спинного мозга в результате несчастного случая на горном велосипеде, последствием которой стал паралич ног.

