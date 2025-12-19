«Полагаться только на себя»: в Японии захотели обзавестись ядерным оружием

Фото: www.globallookpress.com/ Frank Röder / CHROMORANGE

Сейчас страна восходящего солнца придерживается «трех неядерных принципов».

В правительстве Японии считают, что страна должна обладать ядерным оружием. Такое мнение озвучил неназванный чиновник, пожелавший сохранить анонимность, представляющий администрацию премьер-министра Санаэ Такаити, в неофициальной беседе с журналистами. Его процитировало агентство Kyodo.

«Я считаю, что у нас должно быть ядерное оружие. В конечном счете мы можем полагаться только на себя», — отметил представитель Токио.

Однако чиновник добавил, что считает сценарий, при котором у Японии может появиться ядерное оружие, нереалистичным. По его словам, получить такое вооружение — очень сложный вопрос.

«Это не то, что можно купить в круглосуточном магазине, это не вопрос ближайшего будущего», — уточнил чиновник.

Сейчас Япония придерживается «трех неядерных принципов», согласно которым страна отказалась от владения, производства и размещения ядерного оружия.

Чиновник отметил, что пока не обсуждал вопрос пересмотра этой концепции с премьер-министром Японии. Он считает, что эта проблема может стать причиной раскола в обществе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что премьер-министр Японии Санаэ Такаити допустила возможность обсуждения вопроса о размещении на территории страны ядерного оружия США.

