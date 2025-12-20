Дни веселые: сколько отдыхают на Новый год в разных странах мира

Фото: Reuters/Jeenah Moon

Россия — рекордсмен, а в некоторых странах 1 января — обычный день.

Многим россиянам знакомо то неприятное чувство, когда просыпаешься и видишь на календаре 10 января. Хотя вроде только вчера отмечали Новый год, а вот уже и праздники кончились. Но не стоит верить этому чувству, ведь в России новогодние каникулы одни из самых продолжительных в мире. О том, сколько «дней веселых» длятся новогодние каникулы в разных уголках мира — в материале 5-tv.ru.

США

Фото: www.globallookpress.com/KFS

В Соединенных Штатах принято больше внимания уделять Рождеству, которое в США празднуют по католической традиции 25 декабря, а не Новому году. Стоит даже вспомнить фильм «Семьянин» с актером Николасом Кейджем, когда он вместе с семьей вечером 25 декабря идет на вечеринку к соседям, а на следующий день ему уже на работу. Оно и неудивительно, ведь в США выходными являются только 25 декабря и 1 января.

К тому же и никаких сокращенных дней в Соединенных Штатах не бывает, а общая продолжительность отпуска — всего две недели в год. Кроме того, в там нет и традиции переноса праздничных дней, поэтому отдыхать американцы будут только 25 декабря и 1 января.

Германия

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Sylvio Dittrich

Немцы отдыхают чуть больше, чем американцы. Но все же до российских праздников им также далеко. В Германии официальными выходными являются 25 (Католическое Рождество) и 26 декабря. Учитывая, что в 2025 году эти дни выпадают на четверг и пятницу, то немцев ждут сразу четыре выходных.

К тому же в ФРГ праздничным днем считается 1 января. А в некоторых федеральных землях местные власти установили еще один дополнительный выходной по случаю Праздника трех королей, который отмечают 6 января. Этот день посвящен соединению трех важнейших событий в христианстве: приходу к младенцу Иисусу волхвов с дарами, крещению Иисуса Христа, а также Богоявлению.

Белоруссия

Фото: © РИА Новости/ Виктор Толочко

Для многих это будет открытием, но в Белоруссии существует своя традиция новогодних каникул. Белорусов ждут четыре выходных на Католическое Рождество (с 25 по 28 декабря), так как примерно 15% населения страны относятся к этой конфессии. Потом жителям соседней республики придется поработать три дня, чтобы с 1 по 4 января снова уйти на праздники. К тому же официальным выходным днем объявлено и Православное Рождество — 7 января. Как и в России, в Белоруссии существует перенос рабочих дней, благодаря чему в 2025 году 26 декабря стало выходным.

Израиль

Фото: www.globallookpress.com/ Edward Le Poulin

Пока россияне, а вместе с нами и большая часть мира, живут в 2025-м, израильтяне в сентябре встретили 5786 год. Дело в том, что в Израиле используется наряду с Григорианским и собственный лунно-солнечный календарь, по которому Новый год празднуют в сентябре или октябре. Однако у израильтян и в декабре есть свой праздник, который многие по ошибке называют еврейским Новым годом. Речь идет о знаменитой Хануке. В Израиле взрослые в это время работают, как обычно, но вот школьникам дают недельные каникулы. В 2025 году Ханука праздновалась с вечера 14 по вечер 22 декабря.

Китай

Фото: www.globallookpress.com/Cfoto

Особняком стоит Китайский Новый год. Все дело в том, что в Китае используется лунный календарь и дата наступления нового года выпадает в промежуток между 21 января и 20 февраля. По количеству выходных дней КНР наиболее близка к России. Так, в 2026 году китайцы будут отмечать Праздник весны Чуньцзе (настоящее название праздника) с 15 по 23 февраля, а сам Новый год наступит в Китае 17 февраля. Однако в современном Китае отмечают и 31 декабря, но таким важным праздником, как в России, он не является.

СССР

Фото: © РИА Новости/ Владимир Вяткин

В самую светлую ночь в году стоит вспомнить, сколько отдыхали в это время наши родители и бабушки с дедушками. Естественно, никаких выходных на Рождество 7 января не было. Новый год же стал официальным праздником только в 1947 году. Вернее, не само 31 декабря, а 1 января. Такое положение дел сохранялось вплоть до 1990 года, когда решением Верховного совета РСФСР 7 января получило статус праздничного нерабочего дня. А в 1992-м выходным сделали и 2 января. Новогодние праздники в современном понимании появились только в 2012 году.

Пусть Новый год называется во многих странах по-разному, да и отдыхают везде по-своему, но все же этот день или ночь является самым волшебным временем во всем году. Правда, в России в 2025-м в некоторых регионах погода не сильно радует снегом и морозом, но мы точно знаем «кабы не было зимы», то не было бы и Нового года с Дедушкой Морозом, оливье и мандаринами. А пока все вместе закроем глаза и пусть придет метель, а на календаре снова будет 31 декабря.