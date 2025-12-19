На Камчатке произошло землетрясение магнитудой в 6 баллов

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Полуостров находится в зоне повышенной сейсмической активности.

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6, которое зафиксировали сейсмостанцией «Южно-Сахалинск». Сейсмособытие произошло в 74 км восточнее Петропавловска-Камчатского. Эпицентр залегал на глубине 49 км. Сообщений о разрушениях или пострадавших пока нет.

Камчатка находится в зоне повышенной сейсмической активности, поскольку расположена вблизи стыка литосферных плит Тихоокеанской плиты и Северо-Американской плиты. Из-за этого регион подвержен частым землетрясениям различной магнитуды.

Ежегодно на полуострове фиксируют большое количество подземных толчков, большинство из которых имеют низкую интенсивность и практически незаметны для местных жителей. Землетрясения средней магнитуды наблюдаются несколько раз в год, сильной мощности (более сми баллов) — реже, примерно каждые несколько лет.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, 8 декабря на севере Японии произошло землетрясение магнитудой 7,2. Эпицентр сейсмособытия был расположен на глубине 50 километров у восточного побережья префектуры Амори.

В тот же день в Анталье произошло землетрясение магнитудой 5,4. Колебания ощущались также и в соседних районах.

Днем ранее на Аляске зафиксировали землетрясение магнитудой 7. Первоначально эпицентр располагался на юге канадской территории Юкон.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX