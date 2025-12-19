Чемпион гонок NАSСАR Грег Биффл погиб с семьей при крушении самолета

Фото: © Getty Images/Rainier Ehrhardt / Stringer

Воздушное судно сгорело дотла.

В результате авиакатастрофы в Северной Каролине погибли бывший пилот Национальной ассоциации автогонок на стоковых автомобилях (NASCAR) Грег Биффл, его жена и двое детей. Об этом сообщил портал Motosport, ссылаясь на источники.

По данным ресурса, всего на борту самолета Cessna C550 Citation II были шесть человек, никто из них не выжил. Огонь охватил все судно и полностью его уничтожил.

Согласно официальному заявлению регионального аэропорта Стейтсвилл, самолет потерпел крушение около 10:15 утра по восточному времени (18:15 по московскому времени. — Прим. ред.).

Также известно, что этот аэропорт предоставлял услуги нескольким гоночным командам NASCAR. На месте происшествия проводят аварийно-спасательные работы.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, легкомоторный самолет разбился на подмосковном аэродроме Новинки, который находится вблизи города Серпухов, рядом с деревней Новинки-Бегичево, примерно в 80 километрах от Московской кольцевой автодороги. До этого в результате крушения военно-транспортного самолета Ан-22 «Антей» в Ивановской области погибли все члены экипажа.

